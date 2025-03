John Kennedy em treino pelo clube mexicano - Divulgação / Pachuca

John Kennedy em treino pelo clube mexicanoDivulgação / Pachuca

Publicado 24/03/2025 08:30

Rio - Emprestado ao Pachuca até o fim do ano, John Kennedy, de 21 anos, com apenas 12 jogos no futebol mexicano, já superou sua melhor sequência de gols que teve vestindo a camisa do Fluminense. Nos últimos quatro jogos, o brasileiro balançou as redes em cinco oportunidades.

Pelo Tricolor das Laranjeiras isso nunca aconteceu. Sua melhor sequência ocorreu entre os jogos contra o Argentinos Juniors e Olimpia, pelas oitavas e quartas de finais da Libertadores. Naquela ocasião, John Kennedy anotou quatro gols em cinco partidas, tendo marcado três gols em três jogos seguidos.

O brasileiro balançou as redes duas vezes contra o Puebla, uma vez contra o Juárez, uma vez contra Mazatlán e uma contra o Tijuana. Estas foram as últimas quatro partidas do Pachuca. No geral, John Kennedy tem nove gols em 12 jogos.

Revelado em Xerém, o jovem está perto também te alcançar seu maior número de gols em uma temporada por um clube. Em 2023, ele balançou as redes em 12 oportunidades pelo Fluminense. Naquele ano, ele fez no total 18, porque anotou seis gols pela Ferroviária, de São Paulo, clube que disputou o Paulistão.

O Pachuca pagou R$ 3 milhões ao Fluminense pelo empréstimo de John Kennedy até o fim do ano. A negociação envolve uma opção de compra de US$ 6 milhões de dólares (cerca de R$ 38 milhões) por 70% dos direitos.