Endrick em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Endrick em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 24/03/2025 07:00 | Atualizado 24/03/2025 08:06

Rio - Ausente da seleção brasileira desde que chegou ao Real Madrid, o atacante Endrick, de 18 anos, esperava estar na lista de Dorival Júnior para os dois últimos confrontos do Brasil pelas Eliminatórias. O jovem afirmou que a sua maior utilização no clube espanhol em jogos recentes trouxe esperança para ele.

"Passou isso duas vezes, na última e na penúltima. Na penúltima eu realmente não esperava porque eu não joguei mesmo nenhuma partida. Mas nessa última convocação eu pude mostrar na Copa do Rei, fazer gols. Estar esperando a convocação e não ser convocado, você sente... O que eu poderia ter feito mais para ser chamado? Claro que todos que estão aqui mereceram ser chamados. Mas quem está na pré-lista espera ser chamado, não é só comigo", disse em entrevista à Romário TV.

Faltando cerca de um ano e dois meses para a disputa da Copa do Mundo, Endrick afirmou que tem receio de não ser convocado para disputar a competição pela seleção brasileira.

"Para falar a verdade, o que passa muito (na cabeça) é que tenho medo de não estar na Copa. Você passou isso também, meu pai até me contou que você esperava e não foi (convocado). Então eu tenho esse medo. Porque é um sonho meu. É até difícil falar porque eu quero estar na Copa e ajudar o Brasil a conquistar o sexto título", contou.

Na opinião de Endrick estar no Real Madrid e ter poucas oportunidades tornou a situação dele mais complicada. Apesar disso, o jovem segue confiante de que irá conseguir o seu espaço.

"Claro que é difícil, estar no maior clube do mundo, com os maiores jogadores e não pode ter a oportunidade de estar sempre jogando. Mas sempre que jogar, poder mostrar um pouco de jogo para estar na seleção. Espero que ano que vem eu possa estar na seleção e se Deus quiser vamos conquistar a Copa", opinou.

Por fim, Endrick disse que mesmo que não esteja entre os convocados para disputar a competição, ele estará na torcida pela seleção brasileira em busca do título da Copa.

"Quando não sou chamado, eu penso o que poderia ter feito mais para estar lá. O sonho de todo mundo é estar na seleção brasileiro. Nessa eu fiquei muito, muito triste, fiquei muito abalado. Mas eu sempre agradeço a Deus. Quando não fui chamado, também agradeci, abençoei quem ia vir. Porque eles podem ser os que vão conquistar o hexa. O que mais importa é ser campeão, não importa quem esteja", concluiu.