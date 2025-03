Raphinha em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 24/03/2025 08:00 | Atualizado 24/03/2025 08:07

Rio - Um dos principais jogadores da seleção brasileira, o atacante Raphinha, de 28 anos, prometeu um gol na Argentina, em duelo que irá ocorrer, nesta terça-feira, em Buenos Aires. O jogador do Barcelona foi questionado por Romário e ao estilo Baixinho não ficou em cima do muro.

"Vai fazer a p... do gol contra a Argentina?", disse o tetracampeão. "Sim, f...-se eles", disse o jogador, que é o artilheiro da seleção brasileira nas Eliminatórias com dois gols.

O Brasil vive um jejum de quase seis anos sem vencer a Argentina. A última vitória ocorreu em julho de 2019 pela Copa América. Gabriel Jesus e Firmino fizeram os gols da Seleção. Raphinha também prometeu uma postura forte contra os adversários.

"Porrada neles! Sem dúvida! Porrada neles! No campo e fora do campo se tiver que ser!", respondeu o atacante após ser perguntado por Romário se "daria porrada no maior rival".