Ricardo Lomba vira oposição a BAP por Conselho Fiscal no Flamengo

Ricardo Lomba vira oposição a BAP por Conselho Fiscal no FlamengoMontagem canal do youtube Resenha Rubro Negra

Publicado 24/03/2025 08:12 | Atualizado 24/03/2025 09:43

Nesta segunda-feira (24), o Flamengo passará por mais uma eleição interna. Desta vez, a corrida política é pela cadeira do Conselho Fiscal do clube.



Em uma rede social, o presidente do Conselho Administrativo, Emilio Habib, expôs sua preferência pelo candidato Paulo Gomes da Chapa 1.



Ricardo Lomba, presidente do Conselho Deliberativo (CoDe) não gostou da manifestação do colega e disparou comentando:



"Não acho que presidente de poder, principalmente o que nomeia a comissão eleitoral, deva se manifestar dessa forma."



A "bronca" de Ricardo Lomba, é porque o Conselho Administrativo (CoAd), presidido por Habib, é responsável por nomear a comissão eleitoral que, após cumprido seu papel é desfeita, o que já ocorreu.

Portanto, a opinião do Presidente do CoAd, Emílio Habib, foi emitida enquanto sócio que tem direito a voto e a apoiar quem bem entender.

Lomba, que foi apoiado pelo atual presidente do clube, Luís Eduardo Baptista, o BAP, para assumir a presidência do CoDe, desta vez parece estar em lado oposto à atual gestão.



Fontes internas no Flamengo garantem que Ricardo Lomba apoia a Chapa 3, cujo principal membro é Benny Kessel, que pertencia ao extinto grupo político SóFLA, e que esta seria uma tentativa do Presidente do Conselho Deliberativo de ressuscitar o grupo dentro do clube.

Entretanto, a chapa 1 possui o apoio do grupo político mais forte dentro do clube, a FAT - Flamengo Acima de Tudo.



Entretanto, a chapa 1 possui o apoio do grupo político mais forte dentro do clube, a FAT - Flamengo Acima de Tudo.

Nos últimos anos, todos os presidentes que contaram com o apoio da FAT se elegeram. Segundo as últimas pesquisas, a Chapa 1 deve sair vencedora do pleito nesta segunda-feira (24).

A Chapa 4 possui apoio do ex-presidente Rodolfo Landim e a Chapa 3 é apoiada por Maurício Gomes de Matos.



A votação para o Conselho Fiscal do Flamengo tem início a partir das 8 horas e vai até as 21h00, horário de Brasília.