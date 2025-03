Flamengo pode perder Gerson por até um mês. - Reprodução

Publicado 21/03/2025 09:19 | Atualizado 21/03/2025 09:26

Único titular da seleção brasileira entre os quatro jogadores do Flamengo convocados por Dorival Jr., Gerson sentiu a posterior da coxa esquerda logo aos 27 minutos do primeiro tempo e precisou ser substituído por Joéliton.



Wesley estreou na Seleção ao entrar no segundo tempo com a Colômbia Evaristo Sá/AFP

A data Fifa, que iniciou neste dia 20 de março, levou do Flamengo oito jogadores para seleções sul-americanas.Gerson, Wesley e Léo Ortiz foram os primeiros a entrarem em campo pela seleção canarinho, que venceu em Brasília, nesta quinta-feira (20), a Colômbia por 2 a 1, com gols de Rafinha e Vini Jr.Wesley, que entrou no segundo tempo, foi muito bem e teve sua atuação destacada pelo jornal "Marca", de Madri, na Espanha. O periódico definiu o Wesley como "fator decisivo" para a consagração da vitória do Brasil.