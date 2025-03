Lavega durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 24/03/2025 18:26

O atacante Joaquín Lavega foi liberado para retornar ao Fluminense. O jovem, que é uma das promessas do futebol uruguaio e um dos reforços do Tricolor na temporada, não foi relacionado pelo Uruguai para o jogo contra a Bolívia, na quarta-feira (26), em El Alto, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, chamou 15 jogadores a mais do que o limite de 23 permitido. O objetivo do treinador é integrar os atletas mais jovens e manter jogadores prontos para possíveis substituições em caso de cortes, por lesão ou suspensão.

Lavega treinou com a seleção uruguaia durante o período, mas não foi relacionado para o jogo contra a Argentina, no Centenário, onde o Uruguai perdeu por 1 a 0. Ele também ficou de fora da lista de relacionados para a partida contra a Bolívia, em El Alto.



Com apenas 19 anos, o atacante já foi capitão e destaque do Uruguai no Sul-Americano Sub-20. Esta é sua segunda convocação para a seleção principal, após ter sido chamado no ano passado contra Peru e Equador. Considerado uma promessa, ele segue em adaptação ao futebol brasileiro, motivo pelo qual ainda não foi utilizado no Fluminense, segundo o técnico Mano Menezes.