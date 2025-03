Romário agitou o clássico entre a seleção brasileira e a Argentina - Reprodução de vídeo

Romário agitou o clássico entre a seleção brasileira e a ArgentinaReprodução de vídeo

Publicado 25/03/2025 12:07 | Atualizado 25/03/2025 16:06

Baixinho fez duas postagens no Instagram em referência ao jogo.

Romário segue movimentando as redes sociais com mais duas provocações à Argentina. Após ver sua entrevista com Raphinha ter grande repercussão pelo atacante da seleção brasileira ao dizer que seria "porrada neles" e faria gol no clássico desta terça-feira, às 21h em Buenos Aires, o

A primeira foi uma resposta às notícias vindo do país vizinho de que, na entrada das duas equipes, será exibido o troféu da Copa do Mundo de 2022, o terceiro dos argentinos. o ex-jogador e hoje senador então publicou uma arte com imagens dos cinco títulos brasileiros com o texto em espanhol: "Quem tem mais, tem cinco".

Além disso, na legenda, escreveu a famosa frase dita por Messi "Que miras, bobo?" (está olhando o que, bobo?, em português). E completou:



"Falaram que vão levar uma taça pro jogo… Cálmate, chicco!".



Na outra postagem, uma foto do time atual brasileiro com a frase que ele disse e Raphinha repetiu na entrevista: "F... eles".