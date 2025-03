Savarino soma 15 gols e 13 assistências em 62 jogos disputados pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 25/03/2025 14:26

Rio - Camisa 10, Savarino está próximo de renovar contrato com o Botafogo . O meia-atacante, que foi destaque nas campanhas históricas do Glorioso no ano passado, tem negociações avançadas para estender o vínculo até o fim de 2028 - o atual termina em dezembro de 2026.