Bastos atuou no amistoso do Botafogo contra o Novorizontino - Vitor Silva / Botafogo

Bastos atuou no amistoso do Botafogo contra o NovorizontinoVitor Silva / Botafogo

Publicado 24/03/2025 16:02

cortado da convocação para os jogos contra Líbia e Cabo Verde, pelas Eliminatórias africanas, a pedido do Glorioso, que alegou que o defensor não estava 100% e precisava focar na recuperação de uma lesão no joelho esquerdo. Rio - O técnico de Angola, Pedro Gonçalves, não escondeu sua insatisfação com a escalação de Bastos no amistoso entre Botafogo e Novorizontino, no último sábado (22), no Estádio Nilton Santos. O zagueiro foi, que alegou que o defensor não estava 100% e precisava focar na recuperação de uma lesão no joelho esquerdo.

"Foi com absoluta surpresa que nós tivemos conhecimento e não ficamos satisfeitos com uma situação dessas. Houve um reporte médico, inclusive eu conversei com um membro do departamento médico, e o Botafogo enviou um documento para a federação dizendo quais prosseguimentos iriam fazer", disse Pedro em entrevista nesta segunda-feira (24).

"Óbvio que a recuperação física de um jogador não é matemática, vai ser em tal dia e acabou. Mas, no mínimo, se o jogador estava parcialmente recuperado deveriam nos dar conhecimento e não os fizeram. Eu repudio, não é essa a nossa maneira de estar e não fiquei satisfeito com a situação. Por elegância, eles deveriam, no mínimo, avisar que o quadro (da lesão) não era definitivo e que nós decidíssemos a conclusão (sobre a convocação). Gostamos de criar boas relações com todos os clubes e não fiquei minimamente satisfeito", completou.

Bastos é um dos principais nomes da seleção angolana e capitão da equipe. O país africano tenta voltar a uma Copa do Mundo, algo que não acontece desde 2006.