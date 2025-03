Igor Jesus em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 24/03/2025 11:48

Rio - A atuação do Botafogo na vitória sobre o Novorizontino, no último sábado, por 3 a 1, empolgou o atacante Igor Jesus. O jogador, de 23 anos, gostou da movimentação da equipe carioca, viu evolução no futebol apresentado e focou na semana de treinos antes da estreia pelo Brasileiro.

"Muito feliz pela vitória. Acho que fizemos um jogo excelente. Desde a construção até o terço final, conseguimos concluir bem em gol. Agora é se preparar essa semana para que possamos fazer um bom ano", afirmou em entrevista à Botafogo TV.

Campeão da Libertadores do Brasileiro no ano passado, o Botafogo teve um começo de ano ruim com as derrotas nas finais da Recopa Sul-Americana e na Supercopa Rei. Além disso, o Alvinegro ficou com apenas a nona colocação no Carioca.

No próximo domingo, o clube carioca fará sua estreia pelo Campeonato Brasileiro. Em São Paulo, o Botafogo irá encarar o Palmeiras, às 16h (de Brasília), pela primeira rodada da competição.