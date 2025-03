Elias Manoel foi apresentado no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Elias Manoel foi apresentado no BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 25/03/2025 14:10

Rio - Reforço do Botafogo para a temporada de 2025, o atacante Elias Manoel, de 23 anos, explicou sua escolha pelo Alvinegro. Ele afirmou que o desejo do clube carioca era antigo, desde o tempo que ele defendeu o New York Red Bulls, e que quando recebeu a proposta não pensou duas vezes.

"Quando eu estava no Red Bulls já tinha recebido o contato. Quando recebi a proposta, eu falei imediatamente que gostaria de ir. Um grande clube, campeão da Libertadores, então eu sabia que era uma escolha excelente para minha carreira. Joga no campeão não é para qualquer um", explicou.

Revelado pelo Grêmio, o atacante teve passagem por duas equipes do futebol dos Estados Unidos. Contratado junto ao Real Salt Lake, Elias Manoel afirmou que está vivendo sua maior oportunidade na carreira.

"Estou muito feliz de estar aqui. Creio que seja a grande oportunidade da minha carreira. Desejo conquistar grandes títulos, repetir o ano passado ou quem sabe mais. Quero agradecer a oportunidade que o Botafogo está me dando e claro dar o meu melhor sempre pelo clube", afirmou o atacante.

Em relação à receptividade, Elias Manoel elogiou o acolhimento do grupo alvinegro. O atacante já conhecia alguns atletas que atuaram junto dele no futebol gaúcho.

"Conhecia alguns jogadores, atuei com o Cuiabano e o Nathan, no Grêmio. Eu recebi confiança deles e também dos outros companheiros. Me sinto em casa, só tenho a agradecer a recepção. Isso ajuda muito para realizar o trabalho da melhor forma possível", disse.

Elias Manoel chega ao Botafogo que é o atual campeão da Libertadores e do Brasileiro com o peso de substituir no setor do ataque nomes como Luiz Henrique e Thiago Almada. O jogador disse que prefere não pensar na pressão.

"Todo grande clube tem pressão. Então, eu tento me sentir confiante para desenvolver o futebol. Temos que saber filtrar para tentar ser uma motivação e não te colocar para baixo. Acredito que pressão sempre acontece e a gente precisa responder bem", concluiu.

"Quando eu estava no Red Bull já tinha recebido o contato. Quando recebi a consulta eu falei imediatamente que gostaria de ir. Um grande clube, campeão da Libertadores, então eu sabia que era uma escolha excelente para minha carreira. Joga no campeão não é para qualquer um", explicou.