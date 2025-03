Alessandro Brito é o diretor de gestão esportiva da SAF do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 25/03/2025 15:17

Rio - O diretor de gestão esportiva da SAF do Botafogo , Alessandro Brito, fez elogios a Elias Manoel e contou pontos que facilitaram a chegada do atacante. Ele citou tanto a relação de John Textor com o antigo clube do jogador quanto a do Alvinegro com os representantes do atleta para explicar a concretização do negócio.

"Um atleta que eu conheço há muito tempo. Já sofri bastante contra o Elias. Na época em que trabalhava no Internacional, ele era atleta oriundo da categoria de base do Grêmio. Deu muito trabalho contra nós. É um atleta que nosso departamento já acompanha, já conhece, sempre teve dados e números bem interessantes tanto na base quanto no profissional", disse o dirigente, nesta terça-feira.

"A MLS (onde Elias estava) é uma liga que a gente cobre. É um mercado que o Botafogo e a Eagle (Football Holdings) cobre bastante. Os números dele, que é um atleta jovem, chamaram a atenção do nosso departamento. Isso fez com que, numa oportunidade de negócio, junto a uma parceria que o John (Textor) tem com o clube da MLS e também à parceria que nós temos com seus agentes, o negócio fosse facilitado. Foi muito bom para o lado do Botafogo", completou.

Elias Manoel estava no New York Red Bulls, dos Estados Unidos. No fim de 2024, ele foi contra sua vontade para o Real Salt Lake. Com o cenário, surgiu uma oportunidade para o Glorioso, que o contratou. O vínculo vai até dezembro de 2027.

"É mais um atacante, mais um extremo. É um atleta que vem a somar no nosso elenco com características dentro de um perfil bem traçado dentro do Botafogo", finalizou Alessandro Brito.