Renato Augusto em treino no Fluminense - Marcelo Gonçalves/FFC

Renato Augusto em treino no FluminenseMarcelo Gonçalves/FFC

Publicado 25/03/2025 15:40

Rio - Após mais de 40 dias, o meia Renato Augusto, de 36 anos, está de volta aos treinos do Fluminense. Nesta terça-feira, o veterano participou da atividade com bola ao lado dos seus companheiros. Ele está recuperado de uma luxação do ombro esquerdo.

Renato Augusto se submeteu a uma operação na região no dia 1º de fevereiro. Ele se machucou no empate sem gols entre Fluminense e Madureira, no dia 26 de janeiro, em Cariacica.

Com o retorno do apoiador, o Tricolor ganha mais uma opção para o setor. Além dele, Paulo Henrique Ganso, que passou por uma operação para se recuperar de uma miocardite, Lima e o recém-contratado Rubén Lezcano são os jogadores do elenco que fazem essa função.

Renato Augusto chegou ao Fluminense no ano passado e tem contrato até dezembro. Com passagens por clubes como Corinthians, Flamengo e Bayer Leverkusen, o veterano não conseguiu se destacar no Tricolor. Ele fez parte do elenco campeão da Recopa Sul-Americana.