André e João Gomes em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

André e João Gomes em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 25/03/2025 15:11

Rio - Campeão da Libertadores de 2023 pelo Fluminense, André deu detalhes de sua relação com o ex-Flamengo João Gomes, seu adversário dos tempos em que disputava Fla-Flus e atual companheiro no Wolverhampton, da Inglaterra, e na seleção brasileira. Em entrevista à TNT Sports, o volante revelou que os dois ainda mantém viva a rivalidade de quando se enfrentavam no clássico e chegaram a fazer uma aposta no Campeonato Carioca.

“Sim, a gente apostou, não na final, mas na rodada única, mas deu empate. A gente apostou 100 libras. Nessa final, não apostamos, eu estava torcendo pelo Fluminense, mas o Flamengo está bem, mereceu o título, jogaram melhor...ele pega no meu pé, ele fala que ganhou mais clássicos, mas no período que eu estive lá eu ganhei mais”, contou André.

Segundo o ex-tricolor, Gomes foi peça fundamental em sua adaptação na Inglaterra, assim como Matheus Cunha.

“Na verdade, lá só tem cinco ingleses, o resto tudo fala português, espanhol, francês...sobre o João, joguei várias vezes contra na base, no profissional, somos do mesmo empresário. Ele me ajudou demais quando cheguei lá, fiquei uns dias na casa dele, me levava e me trazia dos treinos”, disse.



“Tanto ele quanto o Cunha foram duas pessoas muito importantes quando cheguei lá, para adaptação. Torço demais por ele. Temos um entrosamento também. Que cada vez mais ele cresça, ele não deve ficar muito tempo lá pelo grande jogador que é, terá voos maiores próximos”, completou o volante.

Com André e João Gomes, o Wolverhampton conseguiu reagir na Premier League e atualmente ocupa a 17ª colocação, com 26 pontos. O time está nove à frente do Ipswich Town, primeiro time do Z-3 do Campeonato Inglês.