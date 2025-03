Andrey Santos com a camisa do Strasbourg - Divulgação / Strasbourg

Andrey Santos com a camisa do StrasbourgDivulgação / Strasbourg

Publicado 25/03/2025 13:51

Rio - Revelado pelo Vasco, Andrey Santos, de 20 anos, defende o Strasbourg, da França, desde o ano passado. O jovem está atendo ao futebol brasileiro e ao maior rival do clube que o lançou para o futebol. Analisando o estilo de jogo do Flamengo, o atleta vê semelhanças com a sua equipe.

"A forma como o Filipe Luís joga é bem parecida com o estilo de jogo do Strasbourg. O Pulgar é fundamental e faz o jogo andar com facilidade. Para mim é um dos melhores da função no Brasil", disse em entrevista à "ESPN".

Filipe Luís vem sendo bastante elogiado por sua passagem pelo Flamengo. Ele conquistou três títulos: Copa do Brasil, Supercopa Rei e Campeonato Carioca e foi derrotado em apenas uma oportunidade desde que assumiu o Rubro-Negro.

Revelado pelo Vasco, Andrey Santos foi vendido ao Chelsea em 2023. Sem atuar em Londres, ele foi emprestado ao Nottingham Forrest, também da Inglaterra, e pouco entrou em campo. Pelo Strasbourg, o brasileiro fez 26 jogos, anotou nove gols e deu duas assistências na atual temporada.