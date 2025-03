Andre Balada - Reprodução

Publicado 25/03/2025 13:07

contratado como novo comentarista da Globo, Andre Balada embarcou em mais um desafio. Nesta terça-feira (25), o ex-atacante de Vasco e America anunciou que assumiu a presidência da Cabofriense, clube de sua cidade natal que atualmente disputa a Série A2 do Campeonato Carioca. Rio - Dias após ser, Andre Balada embarcou em mais um desafio. Nesta terça-feira (25), o ex-atacante de Vasco e America anunciou que assumiu a presidência da Cabofriense, clube de sua cidade natal que atualmente disputa a Série A2 do Campeonato Carioca.

Em suas redes sociais, Andre afirmou que uma de suas principais metas será dar oportunidade a jovens de Cabo Frio e de outras cidades próximas, assim como ele teve. Além disso, quer levar o time à Série A do Carioca, algo que não acontece desde 2021.

"Mais um grande desafio para 2025! Agora, oficialmente, assumo a presidência da Cabofriense , o clube da minha cidade e que me abriu as portas para o futebol. É hora de voltar para casa, criar oportunidades para os jovens da nossa região e recolocar a Cabofriense no lugar que ela merece: a elite do futebol carioca!", escreveu Andre em seu Instagram.

Ainda nas categorias de base da Cabofriense, Andre foi contratado pelo Santos. No Peixe, foi companheiro de Neymar no histórico time de 2010 e chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Depois, rodou por clubes como Dínamo de Kiev, Atlético-MG, Vasco, Sport, Corinthians, Grêmio e America, até retornar ao time de sua cidade para se aposentar no ano passado.