Trent Alexander-Arnold em jogo do Liverpool - Paul Ellis / AFP

Publicado 25/03/2025 12:31

O Real Madrid está perto de fechar a contratação de Trent Alexander-Arnold, lateral-direito do Liverpool, para a temporada 2025/26. O clube espanhol já enviou a proposta para os representantes do jogador. Há discussões sobre detalhes do acordo, mas as partes estão confiantes pelo acerto. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

O interesse em Alexander-Arnold, que tem contrato com os Reds até o meio deste ano, não é uma novidade. O lateral-direito inglês está no radar do Real Madrid desde o ano passado



A posição também é uma carência no elenco merengue. O titular da lateral direita é Carvajal, mas ele sofreu uma grave lesão no joelho direito em outubro do ano passado. O zagueiro Militão, que pode atuar improvisado na função, também machucou o joelho direito gravemente e só volta na próxima temporada.

Carlo Ancelotti conta hoje apenas com Lucas Vázquez para a função. O treinador também tem improvisado o meia Valverde na função em algumas partidas.

Carreira

Trent Alexander-Arnold é cria das categorias de base do Liverpool. Com a camisa dos Reds, ele conquistou: Mundial de Clubes; Liga dos Campeões; Supercopa da Uefa; Campeonato Inglês; Copa da Inglaterra; Copa da Liga Inglesa; e Supercopa da Inglaterra. O lateral-direito também esteve com a seleção inglesa nas Copas de 2018 e 2022.