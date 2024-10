Momento em que Carvajal, do Real Madrid, deixa o campo - Oscar del Pozo / AFP

Publicado 05/10/2024 22:25

Espanha - Carvajal sofreu uma grave lesão no joelho direito na vitória do Real Madrid sobre o Villarreal por 2 a 0 no Santiago Bernabéu, neste sábado (5), pelo Campeonato Espanhol. O lateral-direito chorou muito e precisou deixar o campo de maca.

A lesão aconteceu nos acréscimos do segundo tempo. Yeremi Pino, do Villarreal, tentou bloquear um chutão de Carvajal e houve o choque.

A imagem é forte. Veja abaixo:

Horas depois do ocorrido, Carvajal se manifestou por meio das redes sociais para confirmar que sofreu uma lesão de ligamento cruzado e que precisará passar por cirurgia.

"Lesão grave no ligamento cruzado está confirmada. Vou ter que passar pela cirurgia e ficar uns meses fora do campo. Já estou ansioso para começar a recuperação e voltar como uma besta. Muito obrigado a todos pelas mensagens, me sentindo muito amado", escreveu Carvajal.