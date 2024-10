Vibração de Igor Jesus, autor do gol da vitória do Botafogo sobre o Athletico-PR - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 05/10/2024 18:30 | Atualizado 06/10/2024 01:11

Curitiba - Neste sábado (5), o Botafogo venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na Ligga Arena, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após ótimo passe de Savarino, Igor Jesus marcou o único gol do jogo. Com o resultado, o Glorioso chegou aos 60 pontos e ampliou a vantagem na liderança da competição. O Palmeiras, em segundo, empatou com o Red Bull Bragantino e tem 57.

Agora, o Bota vira a chave para a 30ª rodada do Brasileirão. O Glorioso volta a campo no dia 18 (uma sexta-feira), às 20h, para enfrentar o Criciúma no Maracanã.

O jogo

Athletico e Botafogo promoveram um início de primeiro tempo equilibrado e, nesse cenário, a equipe de Artur Jorge foi mais eficiente. Aos 14 minutos, Savarino recebeu livre no meio-campo e descolou ótimo passa para Igor Jesus. O centroavante ficou cara a cara com o goleiro Mycael e finalizou com tranquilidade para balançar as redes da Ligga Arena.

A partir daí, porém, o Botafogo passou a errar muitos passes, que aconteciam várias vezes no próprio campo. A situação auxiliava o ataque do adversário, mas o Athletico sequer assustou John e não aproveitou a situação para buscar o empate.

Na reta final da primeira etapa, o Botafogo conseguiu encaixar boas jogadas de contra-ataque, mas ficou devendo nas tomadas de decisão. Assim, não exigiu Mycael a trabalhar novamente.

No retorno do intervalo, o Athletico foi para cima em busca do empate, mas deixava espaços atrás. Dessa forma, o Botafogo conseguiu explorar as jogadas de transição rápida e chegou com perigo. A principal oportunidade veio com Luiz Henrique, que teve uma cara a cara, mas parou em Mycael.

A equipe de Artur Jorge não aproveitava o momento e via o Furacão crescer na partida. Assim, John começou a ser exigido e fez boas defesas para segurar o resultado positivo.

O Bota tentou responder e passou muito perto do Savarino, que mandou uma bola na junção da trave com o travessão, mas foi só. O Athletico, por sua vez, voltou a pressionar, mas também sem sucesso. Nos minutos finais, o Glorioso conseguiu manter a posse da bola e assegurou a vitória.

Ficha técnica

Athletico-PR x Botafogo



Data e hora: 5/10/2024, às 16h30

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza



Cartões amarelos: Madson e Kaique Rocha (BOT) / Gregore, Danilo Barbosa, Tiquinho Soares e Matheus Martins (BOT)

Cartões vermelhos: -

Gols: Igor Jesus (0-1) (14'/1ºT)

ATHLETICO-PR (Técnico: Lucho González)

Mycael; Madson, Kaique Rocha, Gamarra (João Cruz) e Esquivel; Gabriel (Praxedes), Erick e Zapelli (Nikão); Cuello (Julimar), Canobbio e Mastriani (Di Yorio).

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore (Allan) e Marlon Freitas (Tchê Tchê); Luiz Henrique (Matheus Martins), Savarino, Thiago Almada (Danilo Barbosa) e Igor Jesus (Tiquinho Soares).