Artur Jorge é o técnico do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 05/10/2024 23:53

Curitiba - Artur Jorge fez uma analise do desempenho do Botafogo na vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0 na Ligga Arena , neste sábado (5), pelo Brasileirão. O técnico admitiu que não houve um "grande espetáculo", mas reforçou que o Glorioso fez uma partida "muito competente".

"Esta é uma vitória que teve tanto de difícil, quanto de saborosa. Era muito importante para nós, hoje, voltarmos a ganhar. Fizemos um jogo muito competente. Não foi um grande espetáculo de futebol, na minha opinião. Creio que estivemos melhor na primeira parte do que na segunda", disse Artur Jorge.

"Tivemos o jogo praticamente sempre controlado. Fomos uma equipe que teve no início alguma dificuldade de adaptação com aquilo que era o contexto do jogo, o próprio gramado, mas rapidamente acabamos por ser mais dominantes. E, dessa forma, ter o controle do jogo, que era importante para nós", completou.

O português também valorizou o fim do jejum de vitórias do Botafogo na casa do Furacão. A última vitória sobre o Athletico na Ligga Arena, atual nome da Arena da Baixada, foi em 2008.

"Relembro que a dificuldade também se reflete naquilo que era historicamente... Há 16 anos que o Botafogo não vencia aqui. Portanto, demonstra bem as dificuldades que é jogar cá", destacou Artur Jorge.

Com o resultado, o Glorioso chegou aos 60 pontos e ampliou a vantagem na liderança da competição. O Palmeiras, em segundo, empatou com o Red Bull Bragantino e tem 57.

Agora, o Bota vira a chave para a 30ª rodada do Brasileirão. O Glorioso volta a campo no dia 18 (uma sexta-feira), às 20h, para enfrentar o Criciúma no Maracanã.

"Quero olhar para isso de forma muito positiva. O lado positivo é termos menos jogadores do elenco, mas que estão a serviço de suas seleções. Portanto, valorização pessoal, potencialização dos atletas, valorização de ativos do clube", explicou o treinador.

"Não tendo esse número de jogadores, pode ser uma oportunidade para ver os jogadores do sub-20, do sub-23. Jogadores que possam estar durante este tempo conosco para que nós possamos avaliá-los, darmos uma atenção especial para a base", prosseguiu.