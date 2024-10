Boa fase no Botafogo fez Bastos voltar à seleção angolana - Vitor Silva / Botafogo

Boa fase no Botafogo fez Bastos voltar à seleção angolanaVitor Silva / Botafogo

Publicado 05/10/2024 11:21

Rio - Titulares do Botafogo e peças fundamentais do sistema defensivo, o goleiro John e o zagueiro Bastos estão vivendo uma temporada especial em suas carreira. Com o ano ainda em andamento, a dupla jamais havia atua em tantas partidas em um ciclo de 365 dias.

John nunca havia tido uma sequência como titular como a atual na carreira Vitor Silva / Botafogo

O goleiro John, que teve passagens pelo Santos e pelo Internacional, e estava no Valladolid, alternou momentos de titularidade e banco durante toda a carreira. Aos 28 anos, a sua temporada com mais partidas havia sido em 2019 quando defendeu a Portuguesa Santista em 17 jogos.

Titular do Botafogo em 2024, o goleiro já entrou em campo em 38 partidas, sendo importante na classificação alvinegra para a semifinal da Libertadores, quando o clube carioca derrotou o São Paulo nos pênaltis. O nome de John já apareceu na pré-lista de Dorival Júnior para a convocação da seleção brasileira.



O zagueiro Bastos, de 32 anos, teve passagens por clubes importantes do futebol europeu como a Lazio. Porém, no Velho Continente não é tão comum que atletas atuem tanto como no Brasil. Sua temporada com mais jogos havia sido em 2014/2015 pelo Rostov, da Rússia, quando entrou em campo em 32 jogos.



No Botafogo desde o ano passado, o angolano se tornou peça fundamental e titular em 2024 com a chegada de Artur Jorge. Até o momento, o defensor entrou em campo em 47 jogos. O bom momento fez Bastos voltar a ser convocado para defender sua seleção.