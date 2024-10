Botafogo mandou duelo com o Grêmio em Brasília, no Mané Garrincha - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 04/10/2024 16:26

O Botafogo recebeu uma cota fixa no valor de R$ 750 mil por levar a partida contra o Grêmio, realizada no último sábado (29/9), para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília. É o que aponta o borderô divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A partida não foi no Estádio Nilton Santos devido a um acordo entres os clubes. No primeiro turno, o Grêmio mandou a partida em Cariacica, no Espírito Santo, por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, e o Botafogo venceu por 2 a 1. A volta foi acordada para a capital federal, e as equipes empataram em 0 a 0.

O lucro com bilheteria foi de R$ 2.998.881,03. Com os valores pagos ao Botafogo e à Ferj (R$ 172.610,65), a Metrópoles Sports, empresa responsável pela organização do jogo, ficou com pouco mais de R$ 2 milhões.

O Mané Garrincha recebeu 30.735 torcedores, com renda bruta de R$ 3.626.255,00.