Thiago Almada em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Thiago Almada em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 03/10/2024 11:25

Rio - Principais reforços do Botafogo para 2024, o atacante Luiz Henrique e o meia Thiago Almada foram convocados para defender suas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas. Feliz com a valorização dos jovens, o Alvinegro pode lucrar com os dois no ano que vem. As informações são do portal "GE".

Apesar do acordo envolvendo os jogadores envolva uma ida para o Lyon, o Botafogo entende que os dois se valorizaram por suas atuações pelo clube carioca. Apesar de não colocar um preço, o Alvinegro projeta um lucro com a provável ida de ambos para o futebol europeu em 2025.



Luiz Henrique foi adquirido por 20 milhões de euros (R$ 106,6 milhões) do Real Betis em janeiro, e Almada chegou por 25 milhões de dólares (R$137,4 milhões) em julho em operação feita com o Atlanta United, dos Estados Unidos.



Além dos dois, o atacante Igor Jesus, de 23 anos, também foi convocado. O Botafogo via potencial de Seleção no atleta e por isso recusou uma proposta de R$ 60 milhões de um equipe dos Emirados Árabes, antes da sua estreia.