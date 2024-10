Artur Jorge abraçado com Igor Jesus, do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Artur Jorge abraçado com Igor Jesus, do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 02/10/2024 22:58

Rio - Um dos destaques do Botafogo na temporada 2024 é Igor Jesus. O atacante chegou na janela do meio do ano e rapidamente assumiu a titularidade do ataque alvinegro. Em entrevista à "TNT Sports", ele ressaltou que o técnico Artur Jorge, a recepção do elenco e os trabalhos por fora que fez enquanto estava no futebol árabe foram importantes para sua adaptação.

"O Artur Jorge, desde quando cheguei, me passou muita confiança. Hoje, o meu estilo de jogo encaixou super bem no estilo de jogo que ele quer. Quando eu vim para o Botafogo, sabia que seria difícil ser titular, até porque tinha o Tiquinho, que é um jogador com muita qualidade também. Mas cheguei bem, bem preparado, fiz um bom trabalho. Ser o titular do Botafogo mostra que, mesmo estando na Arábia, com meus trabalhos por fora, eu estava me preparando bem. Grato pelo elenco ter me recebido bem. Isso me fez sentir em casa", disse Igor Jesus.

Em 18 partidas com a camisa do Glorioso, Igor anotou seis gols e deu uma assistência. O atacante foi fundamental para o Botafogo nos confrontos da Libertadores, contra Palmeiras e São Paulo, e também em duelos direitos da parte de cima do Brasileirão, diante de Flamengo e Fortaleza.



"O Artur Jorge é um cara que tem nos passado muita confiança. Independente do jogador, na hora que tem que cobrar ele cobra, na hora que tem que elogiar, ele também elogia. Isso faz a gente crescer cada vez mais não só dentro dos gramados como fora também", contou Igor.

A boa fase chamou a atenção do técnico Dorival Júnior, que convocou o atacante para os jogos do Brasil contra Chile e Peru . Enquanto esteve no Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, Igor teve a chance de se naturalizar e defender a seleção do país, mas confiou em seu potencial. Agora, realizará o sonho de defender a Canarinho.

"Muito feliz de realizar um sonho de criança, de ter a oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira e defender o meu país. Tive a oportunidade de me naturalizar árabe, mas não era do meu interesse, porque sabia do meu potencial, sabia que um dia poderia chegar ao meu sonho, que era defender a minha Seleção. Quero fazer o meu melhor para voltar mais vezes", ressaltou o centroavante.