Thiago Almada estará à disposição do técnico Lionel Scaloni para os jogos contra Venezuela e BolíviaVítor Silva / Botafogo

Publicado 02/10/2024 14:28

Rio - Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, Thiago Almada, do Botafogo , foi convocado para defender a seleção argentina na data Fifa deste mês. O meio-campista estará à disposição do técnico Lionel Scaloni para os jogos contra Venezuela e Bolívia, nos dias 10 e 15, respectivamente.