Júnior Santos em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 02/10/2024 08:00

Rio - De volta ao Botafogo no último fim de semana, após mais de dois meses lesionado, o atacante Júnior Santos, de 29 anos, terá que lidar com uma realidade no seu retorno: a dificuldade para conseguir retomar a posição de titular na equipe de Artur Jorge.

Artilheiro do Botafogo no ano com 18 gols em 42 jogos, Júnior Santos era titular absoluto quando se lesionou, porém, algumas opções importantes desabrocharam na temporada, o elenco alvinegro se qualificou, tornando a luta por posições ainda mais complicada.



Atualmente, o clube carioca tem atuado com um quarteto ofensivo formado por: Thiago Almada, Jefferson Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus. Para conseguir voltar a ser titular, Júnior Santos terá que conquistar a posição de algum desses quatro jogadores.



O atacante vive uma grande temporada, a melhor da sua carreira. Com uma fratura na tíbia da perna esquerda, Júnior Santos tinha a previsão de voltar somente no fim de outubro, porém, com uma recuperação fantástica antecipou seu retorno em um mês.