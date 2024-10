Estádio do Maracanã, no Rio de janeiro - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 02/10/2024 12:50

Rio - O Botafogo encaminhou um acordo com Flamengo e Fluminense para enfrentar o Criciúma, no dia 18 de outubro, no Maracanã. O Alvinegro chegou a negociar com o Vasco para jogar em São Januário, mas a troca de datas das semifinais da Copa do Brasil impediu um acordo. A informação é do "Canal do TF".

O Nilton Santos estará indisponível por conta dos shows do cantor Bruno Mars, previsto para os dias 16, 19 e 20 de outubro. O evento foi marcado antes da paralisação do Brasileirão por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. No calendário inicial, o Botafogo enfrentaria Bragantino fora de casa neste fim de semana.

O jogo contra o Criciúma ocorre um dia após o clássico entre Flamengo e Fluminense, dia 17, às 20h (de Brasília), também válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Já o Botafogo entra em campo no dia seguinte, no mesmo horário, portanto, haverá um intervalo mínimo de 24 horas do gramado exigido pela dupla Fla-Flu.