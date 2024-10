Rafael, do Botafogo, irá se aposentar ao fim da temporada de 2024 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 02/10/2024 16:41

Rio - Perto da aposentadoria, Rafael já planeja a carreira após pendurar as chuteiras. O lateral-direito, de 34 anos, se matriculou no curso de gestão de futebol da CBF, que terá início no próximo dia 25 e previsão de término em oito meses, e pretende seguir a vida no esporte.

Rafael tem contrato com o Botafogo até dezembro deste ano, quando pretende se aposentar do futebol. Nos últimos dois anos, o jogador sofreu com uma série de lesões no joelho e atuou somente em três partidas em 14 meses. Atualmente está na etapa de ganho muscular.

Nos últimos meses de contrato, Rafael terá que conciliar a vida de atleta e de estudante. O lateral não pretende abandonar o futebol após a aposentadoria. Ainda em recuperação de lesão, ele deve iniciar a transição para o campo em breve e vive a expectativa por um jogo de despedida.

Revelado pelo Fluminense, Rafael foi para o Manchester United, da Inglaterra, quando completou 18 anos. Após sete temporadas no clube inglês, passou cinco anos no Lyon, da França, antes de retornar ao Brasil em 2021, quando acertou com o Botafogo.