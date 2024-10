Finalização de voleio de Savarino no início de Botafogo x São Paulo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 01/10/2024 17:27 | Atualizado 01/10/2024 17:30

Rio - Savarino, do Botafogo , foi convocado para defender a Venezuela nesta data Fifa, do mês de outubro. La Vinotinto enfrentará a Argentina e o Paraguai, em jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A Venezuela receberá a Argentina em 10 de outubro, a partir das 18h (de Brasília). Posteriormente, no dia 15, jogará fora de casa contra o Paraguai, às 20h (de Brasília). A seleção vinotinto soma dez pontos e aparece na sexta colocação.

O primeiro compromisso do Alvinegro após a data Fifa será no dia 20, diante do Criciúma, pelo Brasileirão. Dessa forma, Savarino não desfalcará o Botafogo.