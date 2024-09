Contra o Palmeiras, na Libertadores, torcida do Botafogo transformou o escudo do clube em uma fênix no Nilton Santos - Divulgação / Botafogo

Publicado 30/09/2024 17:20

Botafogo pode perder o fator casa em duas partidas, ameaçadas pelo calendário de shows. As apresentações do cantor Bruno Mars e da banda Forfun acontecerão em outubro e novembro, respectivamente. Assim, a tendência é que esses jogos aconteçam em outro estádio. O clube analisa locais e operação especial para preparo dos confrontos, mas não há nada definido. Com o Campeonato Brasileiro próximo do fim, opode perder o fator casa em duas partidas, ameaçadas pelo calendário de shows. As apresentações do cantor Bruno Mars e da banda Forfun acontecerão em outubro e novembro, respectivamente. Assim, a tendência é que esses jogos aconteçam em outro estádio. O clube analisa locais e operação especial para preparo dos confrontos, mas não há nada definido.

O cantor americano fará seu show em 20 de outubro, mesma data prevista para partida contra o Criciúma. Com exibições marcadas para os dia 16, 19 e 20, a expectativa é de que o Botafogo não consiga realizar a partida em casa.

Já em novembro, a banda Forfun tem show marcado para o dia 23. O Botafogo enfrenta o Vitória no dia 24, e a partida provavelmente deve sofrer alteração de local ou logística.

A próxima partida do Glorioso pelo Brasileirão é contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba. O jogo acontecerá no sábado, às 16h30 (de Brasília). A equipe alvinegra lidera o Campeonato com 57 pontos - um a mais do que o Palmeiras e dois em comparação com o Fortaleza.