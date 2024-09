Júnior Santos em ação pelo Botafogo no Estádio Mané Garrincha - Vítor Silva / Botafogo

Júnior Santos em ação pelo Botafogo no Estádio Mané GarrinchaVítor Silva / Botafogo

Publicado 29/09/2024 13:20

Rio - Artilheiro do Botafogo nesta temporada, Júnior Santos retornou aos gramados no último sábado (28) após lesão na tíbia esquerda. O atacante não atuava pelo Alvinegro há cerca de dois meses e entrou na reta final do empate sem gols com o Grêmio, no Estádio Mané Garrincha

Nas redes sociais, o camisa 11 comemorou a recuperação: "Feliz demais em voltar a sentir essa sensação de estar com o grupo. Estou pronto para ajudar nossa equipe a seguir rumo aos objetivos. Grato demais. Infelizmente o resultado não veio, mas somamos mais um ponto".

Júnior Santos se lesionou na vitória do Glorioso por 1 a 0 sobre o Internacional, no dia 20 de julho deste ano . Antes de se machucar, o atacante era um dos principais jogadores do clube na temporada, com 18 gols e quatro assistências em 41 partidas.

Com o empate em Brasília, o Botafogo manteve a liderança do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos, um de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado. Na próxima rodada, sábado (5), visita o Athletico-PR, às 16h30 (de Brasília), pela 29ª rodada da competição.