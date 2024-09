Artur Jorge lamentou a baixa produtividade do Botafogo diante do Grêmio - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/09/2024 00:55

Brasília - O Botafogo tentou, mas não conseguiu tirar o zero do placar contra o Grêmio , neste sábado (28), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 28ª rodada do Brasileirão. O técnico Artur Jorge lamentou os erros da equipe e viu a passividade na marcação como fator crucial para o tropeço, que por pouco não custou a liderança do campeonato.

"A análise é em função do resultado, não estamos satisfeitos. Temos que admitir que não tivemos um dia muito bom, a verdade é essa. No jogo todo, criamos poucas situações de gol e finalizamos poucas jogadas, tivemos posse de bola muito passiva, com pouco ataque à baliza. Há dias assim, temos que admitir que não foi um bom dia para nós hoje", disse.

Com o empate, o Botafogo chegou aos 57 pontos e se manteve na liderança, mas viu a distância para o vice-líder Palmeiras cair para apenas um ponto. Apesar da aproximação do rival, que também tomou a liderança na reta final do ano passado, o técnico Artur Jorge vê o time capaz de se recuperar nos próximos jogos e no caminho certo pelo título brasileiro.

"Sabemos que é importante termos a capacidade de manter essa liderança. Temos 10 jogos pela frente para conservar essa liderança. Animicamente poderá ser um estímulo para nós o fato de chegar na semifinal da Libertadores na frente (liderança), mas não vai ser decisivo. Vamos procurar sempre vencer e vencer para estar na frente e na disputa das principais competições", afirmou o treinador.

Líder do Brasileirão, o Botafogo terá a semana livre para trabalhar. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado (5), às 16h30 (de Brasília), contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, pela 29ª rodada.