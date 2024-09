Gregore em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Gregore em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 28/09/2024 09:58

Rio - Meio-campista do Botafogo , Gregore não se destaca somente entre os jogadores do clube carioca. O camisa 26 é o líder de desarmes entre todos os volantes dos times da Série A em competições nacionais e internacionais, com 106. Os dados são do 'Sofascore'.

Leia mais: Botafogo acerta renovação com o zagueiro Bastos até o fim de 2026



Ele chegou ao Glorioso no início desta temporada e logo assumiu uma das vagas no meio-campo, ao lado de Marlon Freitas. Com sua força física e bom poder de marcação, se tornou um dos pilares defensivos do time comandado pelo técnico Artur Jorge.



Na última quarta-feira (25), quando o Alvinegro se Ele chegou ao Glorioso no início desta temporada e logo assumiu uma das vagas no meio-campo, ao lado de Marlon Freitas. Com sua força física e bom poder de marcação, se tornou um dos pilares defensivos do time comandado pelo técnico Artur Jorge.Na última quarta-feira (25), quando o Alvinegro se classificou às semifinais da Libertadores da América, no Morumbi, diante do São Paulo , o volante foi um dos destaques da partida. No total, venceu quatro duelos pelo chão e teve o maior índice de chutes bloqueados da história do torneio continental em um só jogo, com seis.