Thiago Almada comemorando seu gol na classificação do Botafogo na Libertadores - Miguel Schincariol/AFP

Publicado 25/09/2024 23:57

São Paulo - Com muita emoção, o Botafogo fez valer o ótimo momento e se classificou para a semifinal da Conmebol Libertadores após disputa de pênaltis. A equipe comandada pelo português Artur Jorge saiu na frente no primeiro tempo após amplo domínio, recuou na segunda etapa e levou o empate, com o tempo regulamentar terminando em 1 a 1. Thiago Almada, para o Alvinegro, e Calleri, para o Tricolor Paulista, marcaram os gols desta quarta-feira (25) no Morumbis. Nos pênaltis, 5 a 4 a favor do Glorioso, com brilho do goleiro John nas alternadas.

Com o resultado, o Botafogo aguarda a decisão do outro confronto da chave, entre Peñarol e Flamengo, que acontecerá nesta quinta, em Montevideo. Na ida, no Maracanã, vitória dos uruguaios, que agora jogam por um empate em casa.

Duelo franco

Como indicado nas prévias pelo técnico Luis Zubeldía, o São Paulo tentou sair um pouco mais para o jogo - diferente da ida, no Nilton Santos, em que abdicou da bola nos 90 minutos e buscou apenas contra-ataques. No Morumbis lotado, a equipe da casa iniciou procurando Calleri como referência, forçando lances no meio, enquanto o Botafogo subiu suas linhas aguardando o erro.



E a falha veio aos 14 minutos, quando o Alvinegro cresceu no jogo. Luiz Gustavo errou na saída de bola e Igor Jesus recuperou ligando Savarino pela esquerda. O camisa 10 entrou na área, cruzou fechado e Rafael deu rebote na direção do meia Thiago Almada, que, na pequena área, só escorou de cabeça para abrir o placar.



A primeira etapa depois disso foi dominada pelo Botafogo, que teve chances para ampliar o marcador com Igor Jesus, Vitinho e o próprio Thiago Almada. Com jogadas envolventes em tramas rápidas pelos lados, o Glorioso ocupou bastante o terço final do gramado e pouco dava espaços na transição do São Paulo.



O cenário de preocupação só veio nos acréscimos do primeiro tempo, com um pênalti marcado após toque no braço do zagueiro Alexander Barboza em lance confuso. Lucas Moura, principal referência técnica do Tricolor do Morumbi, foi para a bola e cobrou por cima da meta defendida por John. Botafogo se salvou e foi para o intervalo visando organizar a casa.

Ritmo abaixo

O Botafogo voltou bem mais conservador para o segundo tempo e passou por maus bocados com a intensidade do São Paulo, que foi para cima preenchendo o ataque. Nas chances criadas, Calleri perdeu uma inacreditável sem goleiro aparecendo na segunda trave após cruzamento, e John fez boas defesas em finalizações de Lucas e Bobadilla.



Na metade, Artur Jorge precisou promover alterações para aumentar o volume no meio-campo com o cansaço aparente do Botafogo - principalmente Luiz Henrique e Savarino. Ele, então, deu sangue novo com Matheus Martins e Tchê Tchê. Isso abaixou o ímpeto do São Paulo com uma marcação mais forte e lutas pela segunda bola.



A insistência do São Paulo foi premiada na reta final, aos 41 minutos, com o artilheiro Calleri. Perdeu na primeira, não titubeou na segunda. André Silva recebeu pela esquerda e cruzou na medida para o centroavante argentino, que subiu sozinho e cabeceou firme no canto direito de John para deixar tudo igual e levar a decisão para os pênaltis.

As cobranças

O São Paulo abriu as cobranças com Calleri, que cobrou no travessão. O Botafogo teve Tchê Tchê como primeiro cobrador e o volante converteu com categoria. Luiz Gustavo foi o próximo no Tricolor Paulista e achou o ângulo esquerdo de John. Danilo Barbosa pegou a bola para a segunda cobrança e também anotou.



Lucas Moura, que perdeu durante a partida, marcou o seu na disputa, e Marçal deixou o Botafogo na frente em seguida com ótima cobrança. Na quarta do São Paulo, Igor Vinícius bateu na "bochecha" da rede pela direita e empatou tudo. Vitinho, um dos últimos reforços do Botafogo, bateu muito mal e isolou.



Na última cobrança para cada lado na série inicial, Luciano cobrou forte e a bola passou entre os braços de John. Thiago Almada, um dos astros do Alvinegro, acertou o ângulo e levou a disputa para as alternadas.



Rodrigo Nestor cobrou a sexta do São Paulo e parou nas mãos do goleiro John. Coube a Matheus Martins bater o pênalti da classificação, e o atacante não desperdiçou. No ângulo esquerdo, para levar o Botafogo à semifinal.



FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 1 (4) X (5) 1 BOTAFOGO



Local: Morumbis, em São Paulo

Data e hora: 25/9 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Darío Herrera

Assistentes: Ezequiel Brailovsky e Cristián Navarro



Gols: Calleri 41'/2ºT (SAO); Thiago Almada 14'/1ºT (BOT)



Cartões amarelos: Bobadilla, Welington, Igor Vinícius e Rodrigo Nestor (SAO); John, Alexander Barboza e Marçal (BOT)



Cartões vermelhos: Rafinha (SAO) e Gatito Fernández (BOT)



SÃO PAULO: Rafael, Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla (Rodrigo Nestor) e Lucas Moura; Wellington Rato, William Gomes (Luciano) e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.



BOTAFOGO: John, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza (Adryelson) e Alex Telles (Marçal); Gregore (Danilo Barbosa), Marlon Freitas e Thiago Almada; Savarino (Tchê Tchê), Luiz Henrique (Matheus Martins) e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.