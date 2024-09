Kauê em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Kauê em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 25/09/2024 20:30

Rio - Kauê, de apenas 19 anos, aproveitou a oportunidade que recebeu no Brasileirão de Aspirantes. Como não disputa uma partida pelo time profissional há quase dois meses, o volante desceu para ajudar a equipe sub-23 do Botafogo na estreia no campeonato, contra o Vasco. Aos 42 minutos do segundo tempo, ele anotou o gol que garantiu a vitória do Glorioso por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos

"Fico feliz de poder descer e ajudar a equipe a conquistar essa vitória muito importante na estreia. Ainda mais um clássico, importante ganhar. Sempre que puder quero estar ajudando a equipe", disse Kauê, em entrevista à Botafogo TV.

O jogador é uma das principais revelações recentes da base alvinegra. Kauê fez a estreia pelos profissionais no dia 20 de janeiro deste ano , na vitória do Botafogo sobre o Bangu por 2 a 0, pela Taça Guanabara.

Ele seguiu com oportunidades no Campeonato Carioca e nas fases preliminares da Libertadores. Com o técnico Artur Jorge, Kauê ganhou minutos entre o fim de junho e o início de agosto.

"Esse calendário é bom. Como a gente tem poucos minutos nessa transição de base para o profissional, é importante estarmos sempre jogando e sempre à disposição do profissional também", finalizou Kauê.