Publicado 25/09/2024 08:30 | Atualizado 25/09/2024 08:43

Rio - Artilheiro do Botafogo em 2024, o atacante Júnior Santos, de 29 anos, está perto de voltar aos gramados. O retorno do jogador irá acontecer antes do esperado e o motivo tem a ver com sua forma física e também sua postura durante o tratamento da lesão. As informações são do site "Trivela".

Júnior Santos passou por uma fratura na tíbia da perna esquerda, no dia 20 de julho. A previsão inicial era de que o atacante só voltaria no fim de outubro. No entanto, existe a possibilidade dele ser relacionado ainda em setembro ou no começo do mês que vem.



A forma física do atacante foi decisiva. O artilheiro é um dos jogadores mais capacitados nesta questão no elenco e vivia um grande momento quando a lesão aconteceu, algo que foi mantido. Além disso, Júnior Santos deixou claro desde o começo o seu compromisso para retornar antes do prazo.



Com passagens pelo futebol japonês e pelo Fortaleza, o atacante vive a grande temporada da carreira em 2024. Ele entrou em campo em 41 jogos e fez 18 gols pelo Botafogo, sendo o artilheiro do elenco na temporada.