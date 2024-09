Artur Jorge em ação durante treino do Botafogo no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 24/09/2024 18:12

Rio - Técnico do Botafogo , Artur Jorge repetirá a escalação titular do jogo de ida para enfrentar o São Paulo na busca por uma vaga na semifinal da Libertadores, nesta quarta-feira (25). O confronto decisivo será no Morumbi, às 21h30 (de Brasília).

No último sábado (21), inclusive, o comandante preservou cinco jogadores na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro : Alex Telles, Bastos, Igor Jesus, Thiago Almada e Vitinho. Todos começaram no banco de reservas, mas retornarão aos 11 iniciais para o duelo pelo torneio continental.

Já Marlon Freitas, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no Brasileirão, descansou e voltará ao meio-campo ao lado de Gregore. As informações são do site 'ge'.



Sendo assim, a provável escalação do Alvinegro é: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e Igor Jesus.

Em recuperação de lesão, o lateral-esquerdo Cuiabano, o meia Eduardo e o atacante Júnior Santos treinaram separadamente do restante do elenco e não vão viajar para São Paulo.

