Júnior Santos treina sem restrições no Botafogo após fraturar a tíbia esquerdaVítor Silva / Botafogo

Publicado 23/09/2024 18:07

Rio - Artilheiro do Botafogo nesta temporada, Júnior Santos voltou a treinar no CT Lonier após fratura na tíbia esquerda nesta segunda-feira (23). Nas redes sociais, o atacante celebrou o retorno antecipado e agradeceu aos profissionais do clube carioca.

"Muito motivado em treinar novamente junto aos meus companheiros. Foi um período de muito trabalho e dedicação, com várias pessoas envolvidas para que, em menos de dois meses pós-cirurgia, já pudesse estar no campo sem nenhuma limitação", publicou o camisa 11.

"Agora é seguir focado para em breve retornar também aos jogos. Obrigado a todos que, de alguma forma, me ajudaram e fizeram parte desse tempo afastado. Tempo também de muito aprendizado e evolução", escreveu.

Júnior Santos se lesionou na vitória do Glorioso por 1 a 0 sobre o Internacional , no dia 20 de julho deste ano. A previsão de retorno era de três meses, ou seja, no fim de outubro. No entanto, se recuperou e já treina normalmente com os companheiros de elenco.