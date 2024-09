Bandeira do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Publicado 23/09/2024 16:06 | Atualizado 23/09/2024 16:06

Rio - Destaques do Botafogo na temporada, o goleiro John e os atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus estão na pré-lista de Dorival Júnior. O treinador da seleção brasileira anunciará os convocados para a próxima data Fifa nesta sexta-feira, a partir das 13h.

John foi o primeiro reforço do Botafogo para 2024 . Após se recuperar de uma lesão musculotendínea no adutor direito, o goleiro venceu a concorrência de Gatito e assumiu a titularidade da meta alvinegra em abril. A informação de seu nome na pré-lista foi dada primeiro pelo "Uol".

Já Igor Jesus chegou ao Glorioso na janela do meio do ano . Ele rapidamente se firmou entre os titulares e é peça importante para a equipe de Artur Jorge. O centroavante foi decisivo nos dois jogos contra o Palmeiras, pelas oitavas da Libertadores, e nos confrontos diretos no Brasileirão diante do Flamengo e do Fortaleza. A notícia de seu nome na pré-lista foi dada primeiro pelo "ge".

Luiz Henrique, atacante que chegou ao Bota em fevereiro deste ano , foi convocado na última data Fifa. Ele foi titular da seleção brasileira na vitória sobre o Equador por 1 a 0, em Curitiba, e entrou no segundo tempo da derrota para o Paraguai pelo mesmo placar, em Assunção.

Agenda da Seleção

O Brasil enfrentará o Chile em 10 de outubro, em Santiago. Posteriormente, no dia 15, vai encarar o Peru, em Brasília. As duas partidas são válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Atualmente, a Seleção soma dez pontos e aparece na quinta colocação.