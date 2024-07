Igor Jesus já participou de treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Igor Jesus já participou de treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 01/07/2024 18:30 | Atualizado 01/07/2024 19:49

Rio - Acertado desde o início da temporada após assinatura de um pré-contrato, o atacante Igor Jesus, de 23 anos, foi anunciado nesta segunda-feira (1) como novo reforço do Botafogo. O vínculo do jogador, que estava no Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, vai até o fim de 2028.

Igor Jesus passou por exames médicos no CT Lonier e já iniciou os treinamentos com os novos companheiros de equipe sob o comando de Arthur Jorge.

Além do centroavante formado pelo Coritiba, o Botafogo também confirmou a contratação do volante Allan e deve anunciar a chegada do meia argentino Thiago Almada, grande aquisição para a segunda janela de transferências.

Eu sou o Igor Jesus, o novo atacante do Fogão! #BOTAFOGO130ANOS pic.twitter.com/N0UnjLz9UF — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 1, 2024