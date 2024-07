Cristo Redentor - Alexandre Macieira/Riotur

Publicado 01/07/2024 09:45

Rio - O Botafogo completa 130 anos. O Alvinegro celebra o aniversário nesta segunda-feira (1), a partir de 14h (de Brasília), com uma missa no Cristo Redentor, o principal cartão postal do Rio de Janeiro. O evento terá a presença do presidente Durcesio Mello e de representantes da SAF e do associativo.

"É um momento muito importante para a história do nosso clube. Comemorar com os parceiros da SAF Botafogo reforça ainda mais nossos laços e certezas de que estamos no caminho certo. Vida longa ao mais tradicional", disse o presidente Durcesio Mello.

A Missa Solene será realizada no Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor. Em seguida, haverá uma confraternização para os convidados na sede de remo do Botafogo, na Lagoa Rodrigo de Freitas, e partir das 16h. Os atletas Lucas Verthein e Beatriz Tavares, que vão disputar os Jogos de Paris, estarão no evento.

O Botafogo realizará uma série de ações para celebrar a fundação do clube. O Alvinegro realizará uma live especial de 130 anos, na Botafogo TV, além de lançar produtos exclusivos. A celebração se estenderá ao longo do mês com a partida contra o Atlético-MG, dia 7, no Nilton Santos.