Damián Suárez foi advertido na reta final da segunda etapaVítor Silva / Botafogo

Publicado 30/06/2024 13:16

Rio - O Botafogo terá um desfalque de peso para o duelo com o Cuiabá, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro: Damián Suárez. O lateral-direito, que tomou conta do setor desde que chegou ao Alvinegro, no início deste ano, levou o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 com o Vasco, no último sábado (29) , e está suspenso.