Lance do jogo entre Vasco e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 29/06/2024 20:26

Rio - Depois de um primeiro tempo truncado, Vasco e Botafogo acordaram na etapa complementar e empataram por 1 a 1 em São Januário, neste sábado (29), pela 13ª rodada do Brasileirão. De cabeça, Bastos abriu o placar para o Glorioso depois de cobrança de escanteio de Óscar Romero. O Cruz-Maltino deixou tudo igual com Vegetti, da mesma forma, após cruzamento de Piton.

Com o resultado, o Vasco chega aos 11 pontos e fica na 16ª colocação do campeonato. O Botafogo, por sua vez, tem 24 e ocupa a vice-liderança.

O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira, às 20h, para enfrentar o Fortaleza em São Januário. Já o Botafogo visita o Cuiabá no mesmo dia, mas às 19h, na Arena Pantanal. Os jogos são válidos pela 14ª rodada do Brasileirão.

O jogo

Vasco e Botafogo fizeram um primeiro tempo muito truncado e de 19 faltas. Com isso, nenhuma das duas equipes teve uma grande chance para balançar as redes de São Januário na etapa inicial.

O Cruz-Maltino até conseguia puxar contra-ataques, mas não definia a jogada quando se aproximava da área. Glorioso, por sua vez, não teve inspiração para abrir espaços e furar a zaga adversária.

Dentre as muitas faltas no jogo, uma irritou mais o lado botafoguense. Hugo Moura acertou uma solada na canela de Tchê Tchê, mas o volante não foi punido.



No início do segundo tempo, as duas equipes se soltaram um pouco mais. O Botafogo conseguiu chegar pelo lado esquerdo com perigo e quase abriu o placar com Cuiabano, que parou em grande defesa de Léo Jardim. O Vasco, por sua vez, descolou uma boa jogada, em que Vegetti ficaria cara a cara com John, mas Damián apareceu na hora certa para fazer o corte.

Com o passar do tempo, o Cruz-Maltino conseguiu ficar mais com a posse. Nesse cenário, a equipe de Rafael Paiva apostava em bolas levantadas na área, mas as cabeçadas não encontravam a direção da meta de John.

Nesse momento, em que o Vasco tinha mais posse, o Botafogo abriu o placar em uma de suas principais armas: a bola parada. Aos 28 minutos, Óscar Romero se posicionou para a batida de escanteio e fez o levantamento na área. Bastos subiu sozinho e ainda contou com a falha de Léo Jardim para fazer o gol.

O Cruz-Maltino, então, foi para cima do Glorioso e seguiu apostando em ataques na bola pelo alto. Dessa vez, a opção funcionou. Aos 39 minutos, Piton fez cruzamento na medida para Vegetti, que cabeceou no cantinho. John hesitou para sair do gol, e a bola entrou.

Ficha técnica

Vasco x Botafogo



Data e Hora: 29/6/2024, às 18h30

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (SP)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA/SC)



Cartões amarelos: Victor Luis, Hugo Moura e João Victor (VAS) / Bastos, Gatito, Júnior Santos e Damián Suárez (BOT)

Cartões vermelhos: -

Gols: Bastos (0-1) (28'/2ºT) / Vegetti (1-1) (39'/2ºT)

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, João Victor e Victor Luis (Erick Marcus, 15'/2ºT); Hugo Moura (Zé Gabriel, 15'/2ºT), JP (Rayan, 35'/2ºT) e Estrella (Payet, 14'/1ºT(Sforza, 15'/2ºT)); Adson, Lucas Piton e Vegetti.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Gregore e Marlon Freitas (Danilo Barbosa, 36'/2ºT); Luiz Henrique (Patrick de Paula, 36'/2ºT), Tchê Tchê (Júnior Santos, 13'/2ºT), Eduardo (Kauê, 36'/2ºT) e Tiquinho Soares (Óscar Romero, 25'/2ºT).