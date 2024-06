Festa da torcida do Fluminense no Maracanã - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 29/06/2024 20:00

Rio - Com o objetivo de incentivar os torcedores a lotarem o Maracanã, o Fluminense fez uma promoção de ingressos para a partida contra o Internacional. Há entradas a partir de R$ 5 para sócios e R$ 10 para não-sócios. Além disso, claro, haverá check-in com 100% de desconto para os associados das categorias que oferecem tal benefício.

Fluminense e Internacional medirão forças na próxima quinta-feira (4), a partir das 20h, no Maracanã. A partida é válida pela 14ª rodada do Brasileirão.

Os check-ins dos associados começam já neste sábado, 29. A venda para não-sócios e torcedores visitantes terá início na segunda-feira, 1º. Já a comercialização em bilheterias, na terça, 2.

O clube informou que todos os torcedores que comprarem pela internet acessarão o estádio com o e-ticket. Dessa forma, não haverá retirada de ingresso.

Os associados, além do ingresso virtual, podem entrar com a carteirinha de sócio. Se essa for a opção de acesso selecionada, ela não poderá mais ser alterada.

VEJA VALORES

Setor Sul



- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 10

- Arquiba Raiz – R$ 20

- Guerreiro Toda Terra – R$ 40

- Guerreiro – R$ 32

- Leste Raiz – R$ 40

- Inteira – R$ 40

- Meia-entrada – R$ 20

Setor leste inferior



- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 7,50

- Arquiba Raiz – R$ 15

- Guerreiro Toda Terra – R$ 18

- Guerreiro – R$ 24

- Leste Raiz – R$ 30

- Inteira – R$ 30

- Meia-entrada – R$ 15



Setor leste superior



- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Leste Raiz / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos / Arquiba Raiz – R$ 5

- Guerreiro Toda Terra – R$ 12

- Guerreiro – R$ 16

- Inteira – R$ 20

- Meia-entrada – R$ 10

Setor oeste



- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 12,50

- Arquiba Raiz – R$ 25

- Guerreiro Toda Terra – R$ 30

- Guerreiro – R$ 40

- Leste Raiz – R$ 50

- Inteira – R$ 50

- Meia-entrada – R$ 25



Setor Maracanã Mais



*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 550

- Inteira – R$ 550

- Meia-entrada – R$ 312,50



IMPORTANTE: Sócios do plano Arquiba Família com contratos iniciados a partir de 08/05/2024 têm direito a mais 2 ingressos com 50% de desconto em todos os setores, exceto no Maracanã Mais. Já os sócios Arquiba Família com contratos iniciados até 07/05/2024 poderão comprar mais 3 ingressos com 50% de desconto em todos os setores, exceto no Maracanã Mais. Os sócios do plano Maraca+ Família têm direito a mais 3 ingressos com 50% de desconto em todos os setores do estádio. Os sócios dos planos Arquiba 75%, Pacote Jogos, Pacote Futebol, Arquiba 100% e Maraca+, só poderão adquirir um ingresso cada.