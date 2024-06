Alexsander entrou no intervalo e foi advertido aos 18 minutos da segunda etapa contra o Vitória - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 28/06/2024 15:31

Alexsander entrou no intervalo na vaga de Gabriel Pires e foi advertido aos 18 minutos da segunda etapa, por causa de uma entrada perigosa.

O garoto, de 20 anos, fez oito jogos nesta edição do Brasileirão, sendo três como titular. Ele tem média de 48 minutos por partida e, até aqui, contribuiu com uma assistência.

Fluminense e Grêmio terão embate direto na briga contra a última posição do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Flu é o 20º colocado, com seis pontos e, o clube gaúcho, o 19º, com sete. No entanto, vale ressaltar que o Imortal tem dois jogos disputados a menos na competição.

As equipes medem forças no próximo domingo (30), às 16h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O confronto marcará o retorno do Grêmio ao Rio Grande do Sul após a tragédia ocasionada pelas chuvas no estado.