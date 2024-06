Germán Cano em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 28/06/2024 07:20 | Atualizado 28/06/2024 07:34

Rio - A derrota para o Vitória, no Maracanã, encerrou de forma totalmente negativa uma sequência importante do Fluminense na temporada que era vislumbrada como oportunidade para a equipe embalar no Brasileiro. Em junho, o Tricolor atuou no Rio em cinco partidas e conquistou apenas um ponto.

O clube das Laranjeiras enfrentou Juventude, Atlético-GO e Vitória, no Maracanã, três equipes que disputaram a Série B no ano passado. No entanto, o Fluminense só conseguiu conquistar um ponto no empate contra o clube gaúcho, e acabou derrotado por goianos e baianos.



Os dois outros jogos realizados em terras cariocas foram os clássicos contra Botafogo e Flamengo. Em ambos, o Tricolor foi derrotado por 1 a 0. Na única partida que atuou fora do estado no mês, o Fluminense perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0.



Neste domingo, no último jogo de junho, o clube carioca irá enfrentar o Grêmio, em Caxias do Sul. Até o fim do turno, o Fluminense joga mais três partidas no Rio: Internacional, Athletico-PR e Palmeiras.