Marcelo em ação na derrota do Fluminense para o Vitória no MaracanãDivulgação/Fluminense

Publicado 27/06/2024 21:34

Rio - Crise que parece não ter fim. Em seu primeiro compromisso sem o técnico Fernando Diniz, nesta quinta-feira (27), o Fluminense não reagiu e perdeu mais uma no Brasileirão, desta vez para o Vitória, no Maracanã, por 1 a 0 . Na saída do gramado, em entrevista, o lateral-esquerdo Marcelo, uma das referências do elenco, destacou a péssima fase do Tricolor, lanterna do Brasileirão ao fim da 12ª rodada.

"Momento muito difícil que a gente está passando. Não é de agora. Tem um tempo já que estamos nessa. A gente está treinando, tentando sair dessa situação o mais rápido possível. A gente vai sair. Não adianta falar, temos que mostrar dentro de campo. Estamos tentando, é bem difícil. A torcida tentou ajudar hoje, empurrar, mas eu sei que uma hora a gente vai conseguir sair, mas é muito difícil esse caminho. Demora um pouco, mas vamos conseguir sair", disse o camisa 12, em entrevista ao "sportv".

O Fluminense soma apenas seis pontos de 36 disputados. São cinco derrotas consecutivas em um recorte de nove jogos acumulando tropeços.

"A gente está fazendo o melhor que pode, treinando da melhor maneira para poder sair dessa situação. É muito chato. A única coisa que posso dizer é pedir desculpa para o torcedor e ter um pouco de paciência. Sei que a gente já está com muita paciência, é difícil falar, é difícil que as pessoas entendam, mas estamos aqui e tentando fazer o melhor. A gente está tentando sair dessa, a gente vai conseguir sair, mas tem que ter um pouquinho de paciência", completou Marcelo.

Campeão da Libertadores em 2023, Fernando Diniz teve o ciclo interrompido e deixou o Fluminense como ídolo da torcida. Marcão, auxiliar, foi quem assumiu. Para Marcelo, a troca no comando impactou o elenco, mas não pode servir de muleta em mais um resultado negativo.

"Impactou, mas a gente sabe que o futebol é assim. Um companheiro, um amigo nosso saiu do nosso trabalho no dia a dia, mas a gente tem que estar com o Marcão, com o Fluminense. Se a gente ficar pensando nisso, vai ser muito pior. Acho que o time reagiu bem. A única situação é que não pode misturar as coisas. A derrota não teve nada a ver com o que aconteceu. Essa sequência que estamos tendo, ruim de jogos, é o que fala. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra."

O Fluminense volta a campo no domingo (30), contra o também desesperado Grêmio, que está na penúltima colocação com um ponto a mais. A bola rola às 16h (de Brasília) no Centenário, em Caxias do Sul.