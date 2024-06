Marlon Santos não deve ter o contrato renovado com Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 27/06/2024 14:35

Rio - O zagueiro Marlon não deve ter seu contrato de empréstimo com orenovado. O defensor, de 28 anos, tem vínculo com o Tricolor até o final de junho e deve retornar ao Shakthar Donetsk, da Ucrânia, em julho, de acordo com o jornalista Victor Lessa.

Uma possível renovação de empréstimo de Marlon com o Fluminense já era discutida com Fernando Diniz. Entretanto, o ex-treinador e sua comissão técnica já haviam definido que o zagueiro não permaneceria no clube. Apesar o técnico gostar do jogador, as