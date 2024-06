Marlon Santos teve atuação muito ruim - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 17/06/2024 08:20 | Atualizado 17/06/2024 09:08

Rio - A atuação do zagueiro Marlon na derrota para o Atlético-GO reduziu a expectativa dos torcedores do Fluminense em relação a uma possível renovação do defensor para a temporada. O jogador, de 28 anos, pertence ao Shakthar Donetsk, da Ucrânia, e tem contrato somente até o fim de junho.

Marlon foi titular do Fluminense nas últimas duas partidas e particularmente contra o Atlético-GO teve um desempenho muito ruim, falhando, inclusive, individualmente no gol da vitória dos goianos, marcado no fim da partida.



Revelado em Xerém, Marlon voltou ao Fluminense no ano passado e por mais que tenha feito parte do elenco campeão da Libertadores de 2023 nunca conseguiu render o esperado e nem se tornar titular absoluto com Fernando Diniz.



Na chegada de Thiago Silva, o ex-zagueiro da Seleção afirmou que crê que Marlon possa ser seu companheiro como titular na defesa. O jogador, de 28 anos, ainda terá algumas partidas antes do fim do seu contrato para se recuperar do momento ruim. O Fluminense tenta sua renovação até pelo menos o fim de 2024.