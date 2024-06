Felipe Melo, capitão, foi expulso após a derrota do Fluminense para o Atlético-GO - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 16/06/2024 10:27 | Atualizado 16/06/2024 10:52

assessor de imprensa do Atlético-GO agredido por Felipe Melo no último sábado (15), detonou o zagueiro tricolor. O profissional do "Dragão" chamou o defensor de "ser-humano desprezível" e deu mais detalhes sobre o episódio. Rio - Álvaro de Castro,, detonou o zagueiro tricolor. O profissional do "Dragão" chamou o defensor de "ser-humano desprezível" e deu mais detalhes sobre o episódio.

"O que me entristece nisso tudo não é nem a postura do Felipe Melo, sinceramente. O Atlético-GO ganhou o jogo, ele (Felipe) historicamente não sabe perder e não sabe ganhar. Eu sou jornalista, tenho 10 anos de Atlético-GO, sempre tive um ótimo relacionamento com os jogadores. Ele é um ser humano desprezível e vai continuar sendo. Eu gritei para ele: 'você está empurrando um assessor de imprensa, por que você não empurrou alguém da sua alçada? Eu sou tão pequeno para você'. Ele vai continuar sendo um nada, mesmo que ele tenha muito", disse Álvaro, em entrevista à "ESPN"

vitória do Atlético-GO sobre o Fluminense, que saiu no último lance do jogo. Ele também disse que sofreu agressões verbais e físicas após o apito final, em outros pontos do Maracanã. Segundo Álvaro, a briga começou por conta de sua comemoração após o gol de Mateo Zuleta. O assessor deu socos no ar após o tento que decretou a, que saiu no último lance do jogo. Ele também disse que, em outros pontos do Maracanã.

Por fim, o assessor revelou que tentou prestar queixa no Juizado Especial Criminal (Jecrim) presente no estádio. Porém, o responsável por colher o depoimento já não se encontrava no Maracanã.

"O início do problema foi comigo de costas. O (Fernando) Diniz é psicólogo, tem formação, ele me cumprimentou antes do jogo. O Ganso veio falar comigo. O Fluminense está passando por um momento difícil, todos estão com o brio exaltado por lá. O que o Felipe Melo fez é esperado, o que não é esperado é a postura dos funcionários (do Fluminense). Se isso acontece no Antônio Accioly, imagina como seria a repercussão aqui? Fui agredido, estou com dor no pescoço", concluiu.

Com a derrota, o Fluminense entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a 17ª colocação da competição, com seis pontos, mas pode cair ainda mais na tabela caso Vitória, Cuiabá ou Criciúma vençam na rodada.